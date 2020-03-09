Yıl 26 Ağustos 1071...

Malazgirt Ovası'nda kazanılan zaferle Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı.

Malazgirt Zaferi beyaz perdeye aktarıldı

Alparslan'ın Bizans ordusunu bozguna uğrattığı zafer, "Malazgirt 1071" ismiyle beyaz perdeye taşındı.

TRT ortak yapımı filmin yönetmenleri Bilal Kalyoncu ve Özgür Bakar.

13 Mart'ta sinemaseverlerin beğenisine sunulacak

Film, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran tarihi film için kamera karşısına geçti.

Anadolu’nun Türk yurdu olmasını sağlayanların hikayesinin anlatıldığı film, 13 Mart’ta izleyiciyle buluşacak.