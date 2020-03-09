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TRT ortak yapımı "Malazgirt 1071" 13 Mart'ta vizyona girecek
Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi, beyaz perdeye taşındı. TRT ortak yapımı "Malazgirt 1071" isimli film 13 Mart'ta vizyona girecek.
Yıl 26 Ağustos 1071...
Malazgirt Ovası'nda kazanılan zaferle Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı.
Malazgirt Zaferi beyaz perdeye aktarıldı
Alparslan'ın Bizans ordusunu bozguna uğrattığı zafer, "Malazgirt 1071" ismiyle beyaz perdeye taşındı.
TRT ortak yapımı filmin yönetmenleri Bilal Kalyoncu ve Özgür Bakar.
13 Mart'ta sinemaseverlerin beğenisine sunulacak
Film, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran tarihi film için kamera karşısına geçti.
Anadolu’nun Türk yurdu olmasını sağlayanların hikayesinin anlatıldığı film, 13 Mart’ta izleyiciyle buluşacak.
Etiketler: TRT sinema Malazgirt 1071 film beyaz perdeSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 17:27
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