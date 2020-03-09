14. Ankara Kitap Fuarı geride kalırken, özellikle polisiye okurları unutulmaz bir fırsat yakaladılar. Gerek uluslararası alanda, gerek Türkiye’de polisiye roman alanında 20 yılı aşkın bir süredir şöhreti giderek artan bir yazar, Jean-Christophe Grange organizasyona damgasını vurdu.

Institue Français Ankara’nın davetiyle fuara katılan yazar, organizasyon öncesinde TRT Haber’in sorularını yanıtladı.

[Fransız yazar Jean-Christophe Grange Fotoğraf: TRT Haber]

Grange, raflarda yerini alan son eseri “Son Av”ı yazma sürecinin yanısıra bir gazeteciden romancıya dönüşüm sürecini de TRT Haber’e anlattı.

Fransız yazar eserlerini nasıl vücuda getiriyor? Kahramanlarını nasıl tasarlıyor? Bundan sonraki roman projesinin odağında bugün uluslararası toplumu da endişelendiren hangi konu yer alıyor?

Tüm bu soruların yanıtları röportajımızda.

Röportajın tamamına, TRT Haber'in youtube kanalından erişebiliriniz.