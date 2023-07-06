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Kültür-Sanat
TRT Haber 06.07.2023 10:35

TRT ortak yapımı 'Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi' filminin galası gerçekleştirildi

TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi Kaptan Pengu ve Arkadaşları, üçüncü animasyon filmiyle vizyona girmeye hazırlanıyor. Vizyon öncesi İstanbul Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen filmin galasına minik izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

TRT ortak yapımı 'Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi' filminin galası gerçekleştirildi

Animasyon sinema alanında sektörün lokomotifi olan TRT, yeni bir animasyon filmle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni karakterleri ve yenilenen görüntü kalitesiyle komedi ve aksiyon dolu TRT ortak yapımı “Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi”, 7 Temmuz’da beyazperdede izleyiciyle buluşacak. TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, filmin yapımcısı Nurullah Yenihan, sektörün önemli temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla vizyon öncesi İstanbul Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde galası gerçekleştirilen film izleyenlerden tam not aldı.

Galada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, “Çocuklarda dostluk, sıfır atık ve çevre bilincini geliştirmeyi hedeflediğimiz Kaptan Pengu ve Arkadaşları’nın çizgi filminde olduğu gibi sinema filmi de kanalımızın uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkısıyla tasarlanarak beyazperdeyle buluşturuldu” dedi.

TRT ortak yapımı 'Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi' filminin galası gerçekleştirildi

Filmin yapımcısı Nurullah Yenihan da film hakkında, “Sinema filmlerimiz TRT Çocuk'un değerli pedagogların denetiminden geçiriliyor, filmin senaryo aşamasından finaline kadar tüm detaylar titizlikle inceleniyor. Böylelikle izleyicinin beğenisine sunduğumuz filmler, çocukları eğlendirmenin yanı sıra ailelerin de güvenini kazanıyor,” ifadelerini kullandı.

Senaryosunu Arzu Yurtseven kaleme aldığı, Ali Karaçam’ın yönetmenliğinde tamamlanan filmin müziklerini ise Burak Çambel hazırladı. 3D animasyon film, yeni karakterleri ve yenilenen görüntü kalitesiyle izleyicilere komedi ve aksiyona doyacakları eğlenceli bir serüven sunuyor.

TRT ortak yapımı 'Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi' filminin galası gerçekleştirildi

Kazakistan’dan “Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi" filmine ödül

TRT ortak yapımı “Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi" filmi, Türkiye'de vizyona girmeden önce Kazakistan'da düzenlenen “Altın Saka Animasyon Film Festivali”nde birincilik ödülü kazandı.

Maceraya yeni karakterler dahil oluyor

Kaptan Pengu, Misket, Zeze, Gugu, Pegu, Mirmir gibi çizgi filmlerden tanınan karakterlerin yanı sıra yepyeni karakterlerin de katılacağı heyecan dolu bir serüven izleyicileri ekrana kilitleyecek. Kaptan Pengu ve Arkadaşları’nın efsanevi Buz Mandası’nı arayışını konu alan filmde, kahramanlarımız buz dağları, fırtınalı denizler ve tehlikeli mercanlarla dolu zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Mandarin’in ve Mandalina’nın hayalleri, yanlış anlaşılmalar ve hayal kırıklıklarıyla sınanırken, Mandalina kendi amacını bulmak için gizemli bir istiridyeyi bulma arayışına girişiyor.

TRT ortak yapımı “Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi" 7 Temmuz’da sinemalarda.
 

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