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Kültür-Sanat
AA 04.07.2023 13:39

Pamukkale bu yıl 811 bin 156 ziyaretçiyi ağırladı

Pamukkale'ye ocak-haziran aralığında gelen misafir sayısı 811 bin 156 olarak kayıtlara geçti.

Pamukkale bu yıl 811 bin 156 ziyaretçiyi ağırladı
[Fotograf: AA]

Kurban Bayramı tatilini yüzde 100 doluluk oranıyla geçiren Pamukkale'deki tesisler, yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 604 bin 33 yerli ve yabancı ziyaretçinin gezip gördüğü Pamukkale, bu yılın aynı döneminde 811 bin 156 ziyaretçiyi misafir etti.

Pamukkale bu yıl 811 bin 156 ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, 9 günlük bayram tatiliyle, yaz sezonuna mükemmel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Doluluğun yaz sezonu boyunca süreceğine inandığını kaydeden Şen, "Geçen yıl yakaladığımız 2 milyon turist hedefini geçerek inşallah 3 milyona ulaşmaya gayret göstereceğiz." dedi.

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