58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali, koronavirüs tedbirleri ile başladı.

TRT ortak yapımı Selman Nacar'ın ilk uzun metraj filmi "İki Şafak Arasında", etkinlikte gösterime girdi.

Filmde Mücahit Koçak, Nezaket Erden, Burcu Gölgedar, Ünal Silver ve Bedir Bedir rol alıyor.

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TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, "Bu sene de her zaman olduğu gibi TRT ortak yapımında yine Antalya Film Festivali'nde yarışıyor olacak. Bu sene iki tane filmimiz var ana yarışmada yarışan. Bu seneki filmimiz İki Şafak Arasında" dedi.

"İki Şafak Arasında" filmi, fabrikada yaşanan iş kazası sonrasında vicdani hesaplaşmaya giren bir adamın hikayesini konu alıyor.

"Film seyirciyle buluştuğu zaman anlamlı oluyor"

Yönetmen Selman Nacar, "Çok heyecanlıyım ilk defa Türkiye'de gösterilecek dediğiniz gibi. İki hafta önce İspanya'da ilk uluslararası gösterimini gerçekleştirmişti. Film ancak seyirciyle buluştuğu zaman anlamlı oluyor. O yüzden de bizde çok heyecanlıyız" diye konuştu.

Festival 9 Ekim'de sona erecek

Festivalde, yılın en yeni ve merakla beklenen filmlerini izleyiciyle buluşacak. Etkinlikte, 28 ülkeden 48 yönetmenin 45 filmi gösterilecek.

Festival 9 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek.