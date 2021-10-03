Gerçekleştirilen programa, Bağdat Üniversitesi, Erbil Üniversitesi, Kerkük Üniversitesi, Zaho Üniversitesi, Kufe Üniversitesi, Musul Üniversitesi, Musul Kuzey Teknik Üniversitesi, Musul Türkmen Kardeşlik Ocağı ve Telafer Türkmen Cephesinde görev yapan akademisyenler katıldı.

Programda Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine dair yeni yaklaşımlar alan uzmanlarınca uygulamalı olarak ele alındı.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, okuma, dinleme, yazma, konuşma becerilerinin geliştirilmesi, ilk ders uygulaması, drama ve oyunlaştırma, metin hazırlama, söz varlığını geliştirme, çevrim içi ortamda Türkçe öğretimi, ölçme ve değerlendirme başlıkları altında etkileşimli sunumlar yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş Iraklı Türkologlara gecikmiş bir borçlarının olduğunu ve bunu telafi etmek için bundan sonra daha düzenli ve koordineli bir şekilde Iraktaki üniversitelerle ve akademisyenlerle çalışacaklarını söyledi.

Irakta Türkologların hem Türkiye’de hem de dünyanın başka ülkelerindeki kendi alanlarına dair gelişmeleri yakından takip edebilecekleri ve etkileşime geçebilecekleri bir platformun kurulmasında ilk aşamayı bu buluşma ile gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Birlikte geleceğimizi inşa edeceğiz"

Ateş, konuşmasında, "Yüzyıllardır oluşturduğumuz ortak kültürümüze ve medeniyetimize saygı duyarak birlikte geleceğimizi inşa edeceğiz. Kültürler ve medeniyetler insanlar ile hayat bulur ve canlı kalır. Bizler Türk, Arap, Kürt ve diğerleri şeklinde ayırt etmeden aşkın, ilhamın, bilimin ve gönlün dili olan güzel Türkçemiz ile Irak’ın her bölgesinde iyiliği, güzelliği ve estetiği birlikte yaygınlaştıracağız. Ortak kültür köklerimizden aldığımız güç ve ilham ile bugünümüzü ve yarınımızı birlikte barış, huzur ve güven içerisinde öncelikli olarak kültürel olarak tasarlayacağız. Barışın, dayanışmanın, karşılıklı anlayış ve hoşgörünün oluşacağı bir kültürel ortam oluşturmaya hep birlikte gayret edeceğiz." dedi.

Kültür seminerleri ve kültürel programları da kapsayan programda sunum yapan Prof. Dr. Erdoğan Boz, Yunus Emre Enstitüsü olarak Yunus Emre Yılı münasebetiyle Yunus’un iki önemli eseri olan Risaletün-Nushiye ve Divanını yeniden günümüz Türkçesine aktararak alana büyük bir katkı sağladıklarını ifade etti. Programda sunumların ardından sanatsal etkinlik kapsamında Türk Dünyası Ozanı Arslanbek Sultanbekov Türk dünyasından ezgiler konseri ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.