İngiliz gençler arasında aşılama oranı düşük ve başkent Londra’da ise gençlerin aşılanma oranı ülke ortalamasının altında.

East London Üniversitesi, öğrencileri aşılamak için bir klinik kurdu, ancak birçok öğrenci randevusuna gelmedi.

Aşılanmaya gelenlerden biri olan 28 yaşındaki Jane-John Ngu Tazinya, çoğunlukla evde olduğu için daha önce aşı yaptırmadığını söyledi.

Ancak okulların açılmasıyla birlikte "sayıların artacağından biraz endişeli" olduğunu ve "çoğu öğrencinin aşı olmasını" tercih ettiğini dile getirdi.

“Aşı karşıtlarının iddiaları tamamen hayali”

Üniversitenin aşı programından sorumlu olan Sally Cutler, aşı karşıtlarının aşıların zararlı olduğu yönündeki iddialarının gençler arasında yaygınlığına işaret etti.

"Sosyal medyada çok fazla yanlış bilgi duyuyorlar; belli ki çok endişeleri var; doğurganlık üzerindeki etkiyle ilgili bu hikayeleri duyuyorlar, ki bu tamamen hayali."

Hızlı ve etkili aşılama ile ölüm oranlarına “dur” dendi

İngiltere, virüs nedeniyle en yüksek ölüm oranlarından birine sahipti, ancak hızlı ve etkili bir aşılama ile başarı elde etti.

En son hükümet rakamlarına göre, 16 yaşın üzerindekilerin yüzde 82'sinden fazlası iki doz aşı oldu.

Ancak veriler, gençlerin aşılanma konusunda en tereddütlü kişiler olduğunu gösteriyor.

İngiltere'de 18-24 yaşındakilerin yüzde 66'sı en az bir kez aşı olmuşken, Londra'da bu oran sadece yüzde 55.

“Hayal kırıklığı”

Sun gazetesi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, en az beş İngiliz futbolcunun aşı yaptırmayı reddettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Sajid Javid raporu "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Times Radio'ya verdiği demeçte, "Onlar toplumun rol modelleri. İnsanlar, özellikle de gençler onları takip ediyor” diye konuştu.