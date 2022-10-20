Çocukların merakla beklediği TRT ortak yapımı, "Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz Gökbey" vizyona giriyor.

Dostluk, dayanışma ve mücadele, Aslan ve arkadaşlarının maceraları bu filmde de nefes kesiyor.

Filmin galası Ankara'da yapıldı. Galada açıklama yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin yapımlarıyla Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine destek verdiğini vurguladı:

"Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine yönelik çocuklarımızı daha fazla ilgilendirmeye, bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Ve milli teknolojisine destek anlamında aslında çocuklardaki teknoloji sevgisinin ilgisinin, bilgisinin teşvik edilmesinin bu hamleye Türkiye'nin bu hamlesine en büyük katkı olduğunu düşünüyoruz."

"Animasyonlarımız yerli ve milli"

TRT Genel Müdürü Sobacı, TRT animasyon filmlerinin sadece bir yıl içinde 2,5 milyondan fazla izleyiciye ulaştığını söyledi. Sobacı, animasyon sektörünün yüzde 80 oranında yerli ve milli olduğunu vurguladı:

"Çocuk alanıyla TRT emanet zihinlerle ve kalplerle muhatap diyoruz çünkü ebeveynler fiziksel ve zihinsel gelişim aşamasındaki çocuklarını bize emanet. Özellikle de dışa bağımlı bir animasyon sektörünün başkalarına geleceğimizi bırakmak olduğunu değerlendiriyorum. Çizgi filmlerimizde yerli ve milli karakterlerimizi kahramanlarımızı ön plana çıkarıyoruz. Animasyon sektörü ile TRT el ele vererek bu animasyon sektöründeki yerlilik ve millilik oranını da artırıyor."

Çocukların ilgisi büyük

Yerli ve milli imkanlarla üretilen eğitim uçağı HÜRKUŞ ve genel maksat helikopteri GÖKBEY, Aslan ve arkadaşlarının macerasına ortak oluyor.

Filmin yapım aşamasında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendisleri teknik danışmanlık desteği verdi.

İlk gösterime TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de katıldı. Filmin gösterimine katılan minikler de filme tam puan verdi.

Yarın vizyona girecek

3D animasyon türünde hazırlanan filmle, çocuklara havacılığın sevdirilmesi, gelişen milli teknoloji hakkında bilgi verilmesi amaçlanıyor.

Filmin yapımcılığını Murat Kaya, yönetmenliğini Sinan Güngör, Semih Turalı ve Yunus Emre Çakır üstlendi.



"Ee Daha Daha Nasılsınız” şarkısının sözlerini animasyon filme uyarlayan şarkıcı Sura İskenderli de galaya katıldı.



"Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz GÖKBEY" yarın tüm Türkiye'de sinemalarda izleyicisiyle buluşacak.