TRT ortak yapımı "Bandırma Füze Kulübü" seyirciyle buluştu.

Ankara'da düzenlenen galaya katılan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, oyuncularla bir araya geldi.

"Sinemaya verdiğimiz destekle birçok proje hayata geçiyor"

TRT Genel Müdürü Sobacı, TRT'nin sinemaya verdiği desteği vurguladı.

"Sinema sektörüne verdiğimiz desteklerle birçok projenin yaşama geçmesine öncülük ediyoruz ve bu yapımların, eserlerin ulusal ve uluslararası alanda aslında elde ettiği başarılar hem Türkiye'nin hem de TRT sinemanın dünya sinemasındaki yerine ve marka değerine çok önemli bir güç katıyor."

"Ödüller yeni ortak yapımlar için bizi teşvik ediyor"

Yüzlerce filme destek veren TRT, ulusal ve uluslararası festivallerde önemli başarılar elde ediyor.

"Bu ödüller bir yandan bizi bundan sonraki süreçte yeni ortak yapımlar için teşvik ederken aslında bir yandan da TRT sinemanın bugün geldiği noktaya işaret ediyor."

"TRT olarak bu tarz yapımlara destek olmaktan memnunuz"

TRT Genel Müdürü, filme konu olan olumsuzlukların günümüzde milli teknoloji hamlesi gibi güçlü projeler sayesinde yaşanmadığını söyledi, TRT'nin bu bilince katkı sunmayı görev bildiğini hatırlattı.

"Bugün gelinen nokta farklı bir nokta. Özellikle milli teknoloji hamlesi çerçevesinde gençlerimiz ciddi anlamda teknoloji anlamda destekleniyorlar. Biz de TRT ailesi olarak gücünün, kendi gücünün farkında ve yapabileceklerinin idrakında olan bir neslin yetişmesine katkı sağlayacak bu tarz yapımlara destek olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

Bandırma'dan NASA'ya uzanan bir yolculuğu konu alan film, gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek çekildi.

Filmde Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Aslı Bekiroğlu, Atay Yıldız, Öykü Gürman, Gökhan Yıkılkan, Görkem Sevindik ve Altan Erkekli rol alıyor.

Film 21 Ekim'de vizyona girecek

Oyuncu Deniz Can Aktaş, filmle ilgili, "Kendi topraklarımızdan çıkan böyle bir başarı hikayesini anlatmanın da gururunu yaşıyoruz. İzleyenler de umarım filmi izledikten sonra o umut hissini ve o güzel duyguları alıp onlarla çıkacaklar salondan" dedi.

Uzaya füze gönderme hayali kuran ve hayallerini gerçekleştiren lise öğrencilerinin hikayesini anlatan Bandırma Füze Kulübü filminin yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak yaptı.

TRT ortak yapımı "Bandırma Füze Kulübü", 21 Ekim'de tüm Türkiye'de sinemaseverlerle buluşacak.