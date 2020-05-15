TRT İstanbul Radyosu ses ve saz sanatçıları, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelenin en ön safındaki sağlık çalışanları için özel bestelenen eseri evlerinden seslendirerek klip haline getirdi.

Eserde, sağlık çalışanlarının fedakarlıkları ve virüsle amansız mücadelesi dile geldi.

Bestesini Hüseyin İpek'in yaptığı eserin sözleri, Cemalettin Turan'a ait.

TRT İstanbul Radyosu ses ve saz sanatçılarının seslendirdiği eser, sosyal medyada büyük beğeni topladı.