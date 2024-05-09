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Kültür-Sanat
TRT Haber 09.05.2024 21:05

TRT, Engelsiz TV ile engelli bireylere sevilen yapımları ulaştırıyor

Radyo ve televizyon yayıncılığının öncüsü TRT, dezavantajlı grupların da sesi oluyor. Sevilen yapımlar; sesli betimlemeler ve işaret diliyle engelli bireylere ulaştırılıyor. Dizi ve animasyonlar, "engelsiztrt.tv" internet sitesinden yayımlanıyor.

Görme engelliler için sesli betimlemelerle film ve dizilere ait sahneler anlatılıyor. Heyecanın bir an bile durmadığı yapımlar, işaret dili ile işitme engellilere aktarılıyor. TRT, Engelsiz TV ile engelli bireylere sevilen yapımları ulaştırıyor.

Birbirinden zengin içeriklerin bulunduğu yapımlara "engelsiztrt.tv" internet sitesinden ulaşılabiliyor.
Hızlı erişimin sağlanabildiği site, kullanışlı arayüze sahip. Sitede, hem yetişkinler hem de çocuklar için farklı yapımlar yer alıyor.

TRT'nin izlenme rekorları kıran dizilerinden, sevilen çizgi filmlere kadar birçok yapıma kolay erişim sağlanabiliyor.

Sitede, yapımlar sesli betimlemelerle aktarılıyor. Sahnelerin bire bir anlatımı yapılıyor. Ekranda da o sahneleri işaret dili ile aktaran bir anlatıcı yer alıyor. TRT Engelsiz TV, yenilenen içerikleri ile engelli bireylere hizmet vermeye devam edecek.

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