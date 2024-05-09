Görme engelliler için sesli betimlemelerle film ve dizilere ait sahneler anlatılıyor. Heyecanın bir an bile durmadığı yapımlar, işaret dili ile işitme engellilere aktarılıyor. TRT, Engelsiz TV ile engelli bireylere sevilen yapımları ulaştırıyor.

Birbirinden zengin içeriklerin bulunduğu yapımlara "engelsiztrt.tv" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Hızlı erişimin sağlanabildiği site, kullanışlı arayüze sahip. Sitede, hem yetişkinler hem de çocuklar için farklı yapımlar yer alıyor.

TRT'nin izlenme rekorları kıran dizilerinden, sevilen çizgi filmlere kadar birçok yapıma kolay erişim sağlanabiliyor.

Sitede, yapımlar sesli betimlemelerle aktarılıyor. Sahnelerin bire bir anlatımı yapılıyor. Ekranda da o sahneleri işaret dili ile aktaran bir anlatıcı yer alıyor. TRT Engelsiz TV, yenilenen içerikleri ile engelli bireylere hizmet vermeye devam edecek.