Bakan Ersoy'dan 'Seddülbahir Kalesi Müze Yapısı' için oy verme çağrısı
Bakan Ersoy, "Seddülbahir Kalesi Müze Yapısı"nın mimarlık ödüllerinden "Architizer A+ Awards" finalinde ödül alması için 10 Mayıs'a kadar oy verme çağrısında bulundu.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında ziyarete açtığımız Seddülbahir Kalesi Müze Yapısının dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden Architizer A+ Awards finalinde ödül alması için 10 Mayıs'a kadar oy vermeyi unutmayın." ifadelerini kullandı.