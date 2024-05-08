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Kültür-Sanat
AA 08.05.2024 12:54

Bakan Ersoy'dan 'Seddülbahir Kalesi Müze Yapısı' için oy verme çağrısı

Bakan Ersoy, "Seddülbahir Kalesi Müze Yapısı"nın mimarlık ödüllerinden "Architizer A+ Awards" finalinde ödül alması için 10 Mayıs'a kadar oy verme çağrısında bulundu.

Bakan Ersoy'dan 'Seddülbahir Kalesi Müze Yapısı' için oy verme çağrısı
[Fotograf: AA]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında ziyarete açtığımız Seddülbahir Kalesi Müze Yapısının dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden Architizer A+ Awards finalinde ödül alması için 10 Mayıs'a kadar oy vermeyi unutmayın." ifadelerini kullandı.

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Kültürel Miras Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy
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