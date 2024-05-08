Bakan Ersoy'dan 'Seddülbahir Kalesi Müze Yapısı' için oy verme çağrısı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında ziyarete açtığımız Seddülbahir Kalesi Müze Yapısının dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden Architizer A+ Awards finalinde ödül alması için 10 Mayıs'a kadar oy vermeyi unutmayın." ifadelerini kullandı.