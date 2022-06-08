Arşivler tarandı, fotoğraflar incelendi, video kayıtları bulundu.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), 1826 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yeni binasına taşınma hikayesini bir belgeselle ekranlara taşıdı.

TRT tarihe not düştü

"Müzikli Bir Göç Masalı" isimli belgeselle tarihe bir not düştü.

"Başkent Kültür Yolu Festivali" kapsamında ilk kez seyircisiyle buluşan 68 dakikalık belgeselin galası, CSO'nun yeni binasında yapıldı.

"70 kişilik belgesel ekibi 1,5 yıl boyunca yoğun şekilde çalıştı"

Gala programında konuşan TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol şunları söyledi:

"Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT olarak bu taşınma hikayesine kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Yaklaşık 70 kişiden oluşan belgesel ekibi 1,5 yıl boyunca yoğun ve titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Çekimler öncesinde derin bir müzik araştırması yapıldı."

Varol, belgeselin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda 30 yıl başkemancı olan sanatçı Oktay Dalaysel'e ithaf edildiğini de açıkladı.

"Son derece önemli bir belgesel, tarihi evrak ortaya çıktı"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da konuşmasında, yeni binanın yapım aşamasını kayıt altına alan belgesel ekibine teşekkür etti.

"Sanat tarihimizin bu kıymetli anlarını gün gün bizimle birlikte şantiyede yaşayarak her aşamasında kayıt altına alan ve sonucunda TRT'nin hazine değerindeki kıymetli arşivinin kullanılmasıyla hepimizin gurur duyacağı son derece önemli bir belgesel, önemli bir tarihi evrak ortaya çıktı."

"Orkestraya layık bir iş olmalıydı"

TRT İç Yapımlar Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan belgeselin yönetmenliğini Fatma Neslihan Semerci, yapımcılığını Emine Moğul üstlendi.

Yönetmen Fatma Neslihan Semerci, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na layık bir iş olmalıydı. Salondan da anladığım kadarıyla beğenildi ne mutlu bize. Bütün ekip adına bizde sanatçılarımıza katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Programda, CSO sanatçıları bir mini konser verdi. CSO Mavi Salon'da gösterilen belgesel aynı anda canlı olarak TRT 2 kanalından da yayınlandı.