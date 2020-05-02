Türkiye’nin yanı sıra Almanya ve Azerbaycan gibi ülkelerde de izleyici kitlesi olan TRT Çocuk’un YouTube kanalı 3 milyara yakın görüntülenme ve 4 milyonu aşkın abone sayısı ile çocuk kanalları arasında birinci sırada yer alıyor.

Social Blade listesinde 19. sırada

2012 yılından beri yayında olan TRT Çocuk YouTube kanalı 3 bin 700 özel içerikli video ile ebeveyn ve çocukların yanında yer almaya devam ediyor. TRT Çocuk YouTube kanalı, YouTube istatistikleri ve analizlerini izleyen Social Blade’in Türkiye sıralamasında 19. sırada yer alarak büyük bir başarı gösteriyor.

Pedagog onaylı reklamlar

Diğer çocuk kanallarına göre daha geniş bir YouTube izleyici yaş grubuna hitap eden TRT Çocuk YouTube kanalı 4-12 yaş grubuna eğitici, öğretici ve eğlendirici içerikler sunuyor. Çocukların sağlıklı gelişimi öncelendiği için de pedagog onayından geçen reklamlar düşük oranda gösteriliyor.

Dijital platformlarda ilgiyle takip ediliyor

YouTube haricinde diğer dijital platformlarda da aktif rol oynayan TRT Çocuk, sosyal medya, mobil uygulama, web sitesi, ebeveyn akademisi, mobil oyunlar, dijital dergi, anaokulum uygulaması ve koronavirüs sürecindeki özel dijital içerik üretimi ile ebeveynlerin en çok güvendiği çocuk kanalı arasında yer alıyor.

Ayda 1 milyon kişi tarafından ziyaret edilen www.trtcocuk.net.tr web sitesi ebeveyne ‘öğretici, benzersiz kaynak’, çocuğa ise ‘eğlenceli, eğitici kazanımlar’ sunuyor. Bugüne kadar 4 milyon 250 bin kez indirilen TRT Çocuk mobil uygulaması ile çocuklar izlenme rekorları kıran yerli çizgi dizilere istedikleri yerde istedikleri an ulaşabiliyor. Türkiye'de yerli oyun geliştiren ilk çocuk kanalı olan TRT Çocuk, bugüne kadar yayınladığı 36 adet oyunu 50 milyona yakın indirme oranıyla IOS ve Android mağazaların ilgili kategorilerinde ilk 100 listesinde yer alıyor. TRT Çocuk’un 18 Mart’ta yayına aldığı ‘Anaokulum’ uygulaması ile koronavirüs günlerinde de evde kalan çocukların yanında olmaya devam ediyor. TRT Çocuk dergisinin geçmiş sayıları da koronavirüs tedbirleri nedeniyle evde kalan çocuklar için www.trtcocuk.net.tr/trtcocukdergisi adresinde ücretsiz erişime açıldı.