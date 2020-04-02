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TRT Çocuk Dergisinin nisan ayı sayısı çıktı
[Fotoğraf: TRT Çocuk]
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, TRT Çocuk Dergisi ile birbirinden eğlenceli etkinliklerle evlere geliyor.
Dünya çocuklarının rengarenk kıyafetleri çocuklarla buluştu.
Hayri, Pırıl, Elif, Deha, Sevim...
TRT Çocuk kahramanları, dünya çocuklarının kıyafetlerini inceledi, çocuklara tanıtmak için de seçtikleri kıyafetleri giydi.
[Fotoğraf: TRT Çocuk]
Derginin yanında nisan ayına özel bulmaca, hikaye ekleri, aslan ve 23 Nisan posterleri de hediye.
[Fotoğraf: TRT Çocuk]
Eğlenceli etkinliklerle dolu okul öncesi dergisi de minikleri bekliyor.
TRT Çocuk Dergisi ve daha fazlası ücretsiz olarak www.trtcocuk.net.tr adresinde.
Etiketler: trt çocuk dergisi TRT ÇocukSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 17:56
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