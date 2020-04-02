Dünya çocuklarının rengarenk kıyafetleri çocuklarla buluştu.

Hayri, Pırıl, Elif, Deha, Sevim...

TRT Çocuk kahramanları, dünya çocuklarının kıyafetlerini inceledi, çocuklara tanıtmak için de seçtikleri kıyafetleri giydi.

[Fotoğraf: TRT Çocuk]

Derginin yanında nisan ayına özel bulmaca, hikaye ekleri, aslan ve 23 Nisan posterleri de hediye.

[Fotoğraf: TRT Çocuk]

Eğlenceli etkinliklerle dolu okul öncesi dergisi de minikleri bekliyor.

TRT Çocuk Dergisi ve daha fazlası ücretsiz olarak www.trtcocuk.net.tr adresinde.