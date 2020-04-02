Genel Yayın Yönetmenliğini Rabia Özmen'in üstlendiği dergi, Hassan bin Sabit Sinema Akademisi'nde tanışan ve birlikte filmler çekip ödüller alan 7 kısa filmci genç tarafından "Sanat hayattır, hayat eve sığar" diyerek çıkarıldı.

Dergide sinema ve sanatın farklı bir bakış açısıyla ele alınması hedeflenirken, okuyucular hayat gibi sanatı da eve sığdırmaya davet ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

İlk sayısı "Evde Kal" adıyla çıkan derginin yazı ekibinde Emine Yüksel Türkmen, Mustafa Çamran Azizoğlu, Nur Sultan Bulut, Sıddıka Özbek, Yasir Gençalp ve Elif Çelikhanher yer alıyor.

"Aile kavramını böyle zor zamanlarda bir kere daha anlıyoruz"

Dergi yazarlarından Mustafa Çamran Azizoğlu yaptığı açıklamada, evde kalma sürecini iyiye çevirme fikriyle yola çıktıklarını söyledi.

"Filmlerde Konuşan Ağaçlar" başlığıyla ilk sayıdaki yazısını okuyucuyla buluşturan Azizoğlu, "Tüm dünyanın geçirdiği bu gönüllü karantina sürecinde bir çoğumuz evdeyiz. Evde kalma süreci de normal hayatta sürekli dışarda olan insanlar için çok zor. Bu durumda sanattan uzak olunmaması gerektiğini düşündük ve 7 kısa filmci arkadaş online bir dergi çıkarmaya karar verdik" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

İlk sayının teması: Aile

Azizoğlu, ilk sayının temasını "Aile" olarak belirledikleri bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Bazı dönemlerde unuttuğumuz aile kavramını böyle zor zamanlarda bir kere daha anlıyoruz. Ailemizden birinin hasta olmaması için ya da biz hasta olsak bile ailemize bulaştırmamak gibi önlemler aldığımız için böyle zor zamanlarda ailenin değerini daha iyi anlıyoruz. Bu yüzden de ilk sayının temasını aile olarak seçtik. Genel olarak da aile ve sinema bağlantılı yazı ve derleme yaptık."

"Raflardan ziyade akıllarda kalmasını istiyoruz"

Derginin raflardan ziyade akıllarda kalmasını arzuladıklarını belirten Azizoğlu, "Bugüne kadar aile filmleri çektiğini düşündüğümüz yönetmen Yüksel Aksu'yla röportaj yaptık. Bu hedefle yola koyulduk." dedi.

Azizoğlu, derginin online erişimde herkese açık olduğunu ve sinemaseverlerin dergiye "Görece Dergi" sosyal medya hesaplarındaki bağlantılardan ulaşabileceğini dile getirdi.

"Görece; bize göre sinema" sloganıyla çıkan dergide, "Milenyumda Aile", "Toplumsal Gerçekler ile Sinemada Aile", "Süper Kahramanlar Yetim mi?" ve "Taşrada Çocuk ve Ebeveyn" gibi başlıklarda farklı yazılar bulunuyor.

Her sayıda yeni bir tema belirlenmesi hedeflenen derginin ilk sayısında ayrıca, "iğne deliği kamera" yapımının detayları da okuyucuyla paylaşılıyor.