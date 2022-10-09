TRT 1’in ilgiyle izlenen dizisi “Balkan Ninnisi”, başarısını ödülle taçlandırdı.

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen

“Best Of Rumeli 2022” ödül töreninde “Balkan Ninnisi” yılın en iyi dizisi ödülünü aldı.

TRT Haber Üsküp’teki dizi setine misafir oldu

En iyi dizi ödülüne layık görülen Balkan Ninnisi’nin çekimleri Üsküp’te devam ediyor. Dizi ekibi elde edilen başarının haklı gururunu yaşıyor.

Dizinin ana karakterlerinden Emre Bey, Balkan Ninnisi’nin, hikayesiyle izleyiciye ulaşmayı başardığı görüşünde.

"Bizi çok mutlu eden bir durum"

Oyuncu Emre Bey, “Ben de Balkan göçmeni bir ailenin çocuğuyum. O yüzden burada olmak benim için ekstra değerli ve bana keyif veren bir şey, ben ödül törenine katılamadım setimden dolayı ama Erdal abi, Merih ve Selviye abla sağ olsunlar, bizim yerimize kabul ettiler. Biz layık görülmüşüz, bizi çok mutlu eden bir durum oldu” ifadelerine yer verdi.

Dizide Güldaniye karakterini canlandıran Selviye İnci de aslen Balkan kökenli.

Oyuncu Selviye İnci, “Ben zaten bu geleneklerin içerisinde büyüdüğüm için kendi şahsıma ne şiveyle ne anlamayla ne de geleneklerle zorlanmıyorum. Benim için çok keyifli geçiyor. Burada kendi yerimdeyim zaten, kendi mutfağımdayım” dedi.

Dizinin Balkan kökenli yönetmeni Selahattin Sancaklı da, ödülün kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

"Balkan Federasyonları tarafından ödüle layık görülmesi onur verici"

Yönetmen Selahattin Sancaklı, “Balkan ninnisi’nin Balkan Federasyonları tarafından ödüle layık görülmesi bizim için çok onur verici, gurur verici bir şey. Demek ki biz Balkan kültürünü doğru yansıtabilmişiz ve bu ödülle taçlandırılmasıyla da hikayeyi doğru iletebilmişiz diye düşünüyorum” diye konuştu.

Farklı milletlere mensup iki gencin zorlu aşk hikayesini anlatan “Balkan Ninnisi”, Salı akşamları TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.