Tiyatro ve sinemanın acı kaybı
Türk sanat dünyası iki ustasını kaybetti. 91 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Semih Sergen, Bodrum'da yaşama veda etti. Pek çok sinema yıldızına sesiyle can veren Sungun Babacan da 63 yaşında hayatını kaybetti.
Çocukluk yıllarından itibaren tiyatroya gönül verdi. 1949'da Ankara Devlet Konservatuvarı'nda mesleğine adım attı.
Yüzün üzerinde sinema filminde, 40'ı aşkın tiyatro oyununda rol aldı.
Oyunlarını 11 kitapta topladı. 17 şiir kitabı yazdı.
Devlet tiyatrolarında oyunculuk, yönetmenlik ve yöneticilik yapan usta sanatçı Semih Sergen, Bodrum'da hayata veda etti.
Semih Sergen için yarın Ankara Küçük Tiyatro'da tören düzenlenecek. Naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Sungun Babacan bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Türk sanat dünyası değerli bir ismini daha kaybetti.
Hollywood yıldızlarının Türkiye'deki sesi, seslendirme sanatının duayeni Sungun Babacan 63 yaşında yaşamını yitirdi.
Usta isim bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.
Meslek hayatına TRT'de başlayan Babacan, birçok yabancı oyuncuya sesiyle can verdi.
Sungun Babacan'ın cenazesi, bugün Balıkesir Burhaniye'de Orjan Sitesi Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
TRT Genel Müdürü Sobacı'dan taziye mesajı
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da taziye mesajı yayımladı.
Mesajında "Sanatçılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Baki kalan isimleri ve yeri dolmaz ustalıkları her daim anılacak" dedi.
Usta oyuncu Semih Sergen ile kariyerine TRT'de başlayan duayen seslendirme sanatçısı Sungun Babacan'ı kaybettiğimizi üzülerek öğrendim.— Zahid SOBACI (@zahidsobaci) August 6, 2022
Sanatçılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun.
Baki kalan isimleri ve yeri dolmaz ustalıkları her daim anılacak... pic.twitter.com/ziFzVgjkby
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