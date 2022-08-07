Çocukluk yıllarından itibaren tiyatroya gönül verdi. 1949'da Ankara Devlet Konservatuvarı'nda mesleğine adım attı.

Yüzün üzerinde sinema filminde, 40'ı aşkın tiyatro oyununda rol aldı.

Oyunlarını 11 kitapta topladı. 17 şiir kitabı yazdı.

Devlet tiyatrolarında oyunculuk, yönetmenlik ve yöneticilik yapan usta sanatçı Semih Sergen, Bodrum'da hayata veda etti.

Semih Sergen için yarın Ankara Küçük Tiyatro'da tören düzenlenecek. Naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Sungun Babacan bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Türk sanat dünyası değerli bir ismini daha kaybetti.

Hollywood yıldızlarının Türkiye'deki sesi, seslendirme sanatının duayeni Sungun Babacan 63 yaşında yaşamını yitirdi.

Usta isim bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Meslek hayatına TRT'de başlayan Babacan, birçok yabancı oyuncuya sesiyle can verdi.

Sungun Babacan'ın cenazesi, bugün Balıkesir Burhaniye'de Orjan Sitesi Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

TRT Genel Müdürü Sobacı'dan taziye mesajı

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da taziye mesajı yayımladı.

Mesajında "Sanatçılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Baki kalan isimleri ve yeri dolmaz ustalıkları her daim anılacak" dedi.