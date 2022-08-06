Dünyaca ünlü birçok aktörün Türkçe seslendirmesini yapan sanatçının vefatını, Oyuncular Sendikası duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yaplan paylaşımda, sanatçının vefat ettiği belirtilerek, "Seslendirme mesleğinin efsane isimlerinden, değerli ustamız ve üyemiz Sungun Babacan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesi başta olmak üzere, tüm sevenlerinin ve seslendirme camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Babacan'ın vefat haberinin ardından, sanatçının sevenleri ve dostları üzüntülerini sosyal medyada baş sağlığı mesajlarıyla paylaştı.

Sungun Babacan'ın hayatı

Sungun Babacan, 5 Ekim 1958'de Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İşletme Bölümünü bitiren sanatçı, meslek yaşamına TRT'de başladı.

TRT’de 1980'li yılların ortalarında Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yapan Babacan, birçok sinema filmi ve dizide dünyaca ünlü sanatçıları seslendirdi.

Babacan'ın sesiyle hayat verdiği aktörler arasında Tom Hanks, John Travolta, Brad Pitt, Tom Cruise, Alec Baldwin, Jean-Claude Van Damme, Nicolas Cage, Sean Penn, Andy Garcia, Bruce Willis, Kevin Costner, Mel Gibson gibi isimler bulunuyordu.

Babacan uzun yıllar çeviri ve seslendirme yönetmenliği de yaptı.