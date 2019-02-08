Tarihi İshak Paşa Sarayı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli Osmanlı eserleri arasında bulunuyor.

Saray, Kültür ve Turizm Bakanlığının çevre düzenlemesi projesi ve İçişleri Bakanlığının görevlendirme yaptığı Doğubayazıt Belediyesinin çalışmalarıyla her geçen gün ziyaretçi sayısını artırıyor.

Lale Devri'nde inşa edilen ve Topkapı'dan sonra ülkedeki en büyük saray olan İshak Paşa Sarayı, kartal yuvası görünümü, mimarisi ve tarihi özelliğiyle yılın her mevsimi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Saray özellikle son yıllarda bölgede sağlanan huzur ortamının da etkisiyle çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Yaz aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de turistlerin akınına uğrayan İshak Paşa Sarayı, kar örtüsü içerisindeki güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor.

2018'de 121 bin 94 ziyaretçi ağırladı

Heybetiyle bölgeye önemli oranda gelir gelmesini de sağlayan saray, bu özellikleriyle 2018 yılında turist rekorunu kırdı.

2014 yılında 100 bin ziyaretçiyi ağırlayan, ardından bölgedeki olumsuzluklar nedeniyle ziyaretçi sayısı 2015'te 44 bin 603'e gerileyen İshak Paşa Sarayı, tüm çalışmalara rağmen 2016 yılında ancak 57 bin 175 kişi ağırlayabildi. 2017 yılında 92 bin 830 turist sayısı ile 2014 yılı seviyelerine çıktı.

2018 yılında ise önemli bir çaba sergilenmesi ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere bir dizi çalışmaya tabi tutulan saray, 121 bin 94 yerli ve yabancı turist ağırladı.

Yabancı turistler sarayı gezmeye daha fazla zaman ayırıyor

Turizm acentesi sahibi ve rehber Mehmet Çeven, saraya her geçen gün artan ilgiden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Sarayın en fazla yerli turistler tarafından ziyaret edildiğini ancak sarayı gezmeye yabancı turistlerin daha fazla zaman ayırdığını anlatan Çeven, şöyle konuştu:

"Normalde yerli turist sarayın içerisine girdiği zaman 1-1,5 saat girip çıkıyor ama yurt dışından gelen turistler gördükleri karşısında 4-5 saate yakın zamanını buraya veriyor. Genelde sarayda yabancı turistlerin ilgisini çeken burada ilk kalorifer sisteminin kullanılması. 500 yıl önce sarayda kalorifer sistemi kurulmuş. Şu an 2 bin 200 rakımdayız ve sarayın gerek bulunduğu konumu, gerek kalorifer sistemini gördükten sonra tekrar arkadaşıyla gelmek isteyen turistler oluyor."

Kaynak: AA