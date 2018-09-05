Talat Sait Halman Çeviri Ödülü başvuruları başladı

Nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte, eserler yazar Doğan Hızlan başkanlığındaki Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek.

4 yıl önce vefat eden Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı Talat Sait Halman anısına başlatılan "Talat Sait Halman Çeviri Ödülü"nün sahibine 20 bin lira destek sağlanacak.

Sevin Okyay, Ayşe Sarısayın, Yiğit Bener ve Kaya Genç'ten oluşan Seçici Kurul ödülün sahibini Aralık ayında açıklayacak.

Talat Sait Halman Çeviri Ödülü için yayınevleri veya çevirmenlerin öykü ve roman türünde yaptığı başvurular, 28 Eylül'e kadar kabul edilecek.

Geçen yıl verilen ödüle, James Joyce'un "Finnegans Wake" eserinin "Finnegan Uyanması" çevirisiyle Fuat Sevimay layık görülmüştü.

Kaynak: AA