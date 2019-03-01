Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019 Arkeolojik Kazıları Basın Tanıtımı'nda konuştu.

Ersoy, “Biliyorsunuz Sümela manastırı restorasyon çalışmaları nedeniyle uzun süredir kapalı. Ben bir ziyarette bulunmuştum. Sümela manastırının 2020'den önce açılması mümkün gözükmüyordu. 18 Mayıs Müzeler Günü Sümela Manastırının ilk bölümünün açılması kesinleşti.” dedi.

18 Mayıs’ta Bodrum Müzesi’nin de 1. etap bölümünü ziyaretçiye açacaklarını ifade eden Ersoy, “Hazirandan itibaren bodrum Kaleiçi sahnesini bodrumların hizmetine ve tekrar sunmuş olacağız.” dedi.

Kaynak: TRT Haber