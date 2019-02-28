Bodrum Gümüşlük'te işçilerin yaptığı temel kazısında bir mezar bulundu.

Durum, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne bildirildi. Bölgeye giden arkeologlar kontrolünde yapılan kazılarda, Helenistik Dönem'e ait çok sayıda kaya mezarı ortaya çıkarıldı.

Arazi sahibi Mehmet Şah Akdemir, "Mezar kalıntıları var. 1-2 de böyle oda mezarın kalıntısı var. Onun dışında kemik parçaları bulunuyor. 3'ncü derece sit oluşundan dolayı mecburi yapı yapmak için Arkeoloji Müzesine başvuruyoruz" dedi.

İlk bulgular, mezarların bölgedeki Myndos Antik Kenti'nin devamı niteliğinde olabileceğini ortaya koydu.

Koruma altına alınan bölgede kazı çalışmaları devam ediyor.

Kazının tamamlanmasının ardından uzmanlar tarafından hazırlanan rapor, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilecek. Arazi ile ilgili son kararı kurul verecek.

Kaynak: TRT Haber