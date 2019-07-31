Trabzon'un Maçka ilçesinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak yapılmış, halk arasında "Meryem Ana" adıyla bilinen Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016'da çalışma başlatıldı.

Manastırın restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projelerinin birinci etabı, mayısta sona erdi.

Restorasyon çalışmaları nedeniyle yaklaşık 4 yıldır ziyarete kapalı bulunan manastırın birinci avluya kadar olan bölümü, 25 Mayıs'ta ziyarete açıldı. Görkemli yapı, ziyarete açılmasının ardından yoğun ilgi görüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Sümela Manastırı'nda ikinci etap çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Sümela Manastırı'nın tamamını 2020'de açmayı planladıklarını söyleyen Ayvazoğlu, "Etraftaki taşlarla 4 bin ton taş temizlendi. Şu an büyük kayanın üzerine çekilen çelik tel ağlar vasıtasıyla taş temizleme çalışması sürüyor. Dağcılarımızın müdahalesiyle düşürülen ve ağların tuttuğu taşlar bulundukları yerden alınacak" dedi.

"En az 500 bin turist bekliyoruz"

Ayvazoğlu, Sümela Manastırı'nı ziyarete açılmasından 1 Temmuz'a kadar olan yaklaşık bir aylık dönemde 50 bin kişinin ziyaret ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yerli ve yabancı turistlerin Sümela'ya yoğun ilgisi devam ediyor. Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına göre, bir ayda yaklaşık 56 bin aracın, manastırın da bulunduğu Altındere Vadisi, Aya Varvara bölgesine gittiğini biliyoruz. Sümela Manastırı'nı bu yıl en az 500 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesini hedefliyoruz. Geçen sene manastır kapalı olduğu halde yaklaşık 290 bin kişiyi ağırlamıştık. İnşallah bu sene o hedeflerimizin üzerine koymuş olacağız."

Kaynak: AA