TRT Radyoları, “2022 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri” arasına alınan Süleyman Çelebi’yi vefatının 600. yılı dolayısıyla bir radyo tiyatrosu ile anıyor. “Aşk ile Süleyman Çelebi” adlı oyun, Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i yazım sürecini konu alıyor.

‘Aşk ile Süleyman Çelebi’ adlı Radyo Tiyatrosu 23 Kasım Çarşamba 21.05’te TRT Radyo 1’de yayınlanacak.

Seslendirme kadrosunda Mert Asutay, Ayşegül Ünsal, Güray Görkem, Mutlu Albayram, Tarık Şerbetçioğlu, Sema Kahriman, Aybeniz Ece Uçan, Mehmet Can Özkenar, Oğuz Uyanık, Eymen Kara gibi isimlerin yer aldığı oyunun yönetmenliğini ise Ali Rıza Kubilay yapıyor.

"Radyo tiyatrosunda yer almak heyecan verici"

Oyunun önemli isimlerinden Mert Asutay, radyo tiyatrosunun kendisi için özel bir yeri olduğunu, bu geleneği yaşatmaya devam eden TRT’nin de radyo tiyatrosu severler için adeta bir yuva olduğunu söyledi.

TRT bünyesinde radyo tiyatrosuna ilk adım attığı günleri dün gibi hatırladığını belirten Asutay, “Ustalarımızla ilk başladığımızda onlarla bulunmak çok büyük bir lütuftu. Onlardan mikrofon tekniğinden ruh üflemeye kadar çok fazla şey öğrendik” dedi.

Yeniden aynı kurumda olmanın çok güzel bir his olduğunun altını çizen Mert Asutay, böyle bir oyunun içinde yer almanın da kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

“Çok değerli arkadaşlarım burada. Beraber o güzel hamuru güzel bir oyun haline getireceğiz. Süleyman Çelebi çok önemli bir mutasavvıf. Biz hayali kişileri oynarken bile altını doldurmaya çalışırız. Burada beslenmenize gerek yok çünkü korkunç bir zenginlik var”.

"Ses ve beden bir bütündür"

Oyunun bir diğer önemli ismi Ayşegül Ünsal da tıpkı Mert Asutay gibi radyo tiyatrosu dinleyerek büyüyen bir nesilden geldiğinin altını çizdi.

Oyuncuların metni eline alır almaz oyunu yaşamaya başladığını belirten Ünsal, radyo tiyatrosundaki tüm boşlukların oyuncunun his ve duyguları ile doldurulabileceğini belirtti.

Görünüşte oyunun hikayesine sadece ses ile yön verildiği düşüncesinin bir yanılgı olduğunu söyleyen Ayşegül Ünsal, “Sesinle oynamak aslında onu yaparken bedenini de içine katmayı gerektiriyor. Jest ve mimiklerin kullanılmadığı, ruhun yansıtılmadığı bir radyo tiyatrosu birçok noktada eksik kalmış demektir. Radyo tiyatrosunda ses ve beden bütünlük oluşturur” dedi.

TRT Radyoları, “2022 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri” arasına alınan Süleyman Çelebi’nin vefatının 600. yılı dolayısıyla bir radyo tiyatrosu hazırladı.

“Aşk ile Süleyman Çelebi” adlı oyun, Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i yazım sürecini konu alıyor.

TRT Radyoları, “2022 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri” arasına alınan Süleyman Çelebi’nin vefatının 600. yılı dolayısıyla bir radyo tiyatrosu hazırladı.

“Aşk ile Süleyman Çelebi” adlı oyun, Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i yazım sürecini konu alıyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu



