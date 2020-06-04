Koronavirüs salgını nedeniyle oyuncuların kendi evlerine geçerek “Kalk Gidelim Eve” ismiyle izleyiciyle buluşan dizi kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam ediyor. Şehirlerarası seyahat sınırlamasının kalkmasının ardından Muğla’daki sette tüm sağlık tedbirlerini alan “Kalk Gidelim” dizi ekibi çekimlere başladı.

Yaklaşık iki buçuk aydır İstanbul’daki evinde izole bir hayat yaşadığını söyleyen dizinin başrol oyuncusu Ufuk Özkan, “Dünyanın ve ülkemizin geçirdiği bu zor günlerden sonra, tekrardan tüm tedbirlerimizi alarak Kalk Gidelim dizimizin çekimleri için Muğla’ya geldik. Gülmeye hasret kaldığımız bu günlerde sete döndüğümüz için çok mutluyum.” dedi.

Başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Sever, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Aslı Omağ, Hayrettin, Kerim Yağcı, Alper Saylık, Can Kıran, Sena Çakır, Ali Dinç, Dilara Gül Demiral ve Bayazıt Gülercan'ın paylaştığı “Kalk Gidelim” yeni bölümleriyle çok yakında TRT’1’de.