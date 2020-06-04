Haber Giriş: Kaynak: AA
"Ege Bölgesi Kadın Başlıkları" sanal ortamda sergileniyor
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Ege Bölgesi Kadın Başlıkları" sergisi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle sanal ortamda ziyarete açıldı.
Türk kültürünü korumak, gelecek kuşaklara ulaştırmak ve eğitimlerle kadın istihdamı oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren enstitünün tasarladığı koleksiyon, 12 parçadan oluşuyor.
Koleksiyon, geleneksel el sanatları teknikleri kullanılarak, Anadolu'nun her dönemine iz bırakan kadınların, kültürel zenginliği ve folklorik özellikleri yansıtarak kullandıkları başlıklardan esinlenerek hazırlandı.
Söz konusu sergi, İzmir Olgunlaşma Enstitüsünün internet sitesi "http://izmirolgunlasma.meb.k12.tr"den izlenebilecek.
Etiketler: sergi sanal kadın Ege Bölgesi Kadın BaşlıklarıSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 16:27
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