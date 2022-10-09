Hacı Bayram Veli, Anadolu erenlerinin en ünlüleri arasında yer alıyor. 14-15. Yüzyıllarda Ankara’da yaşayan ve tevazuu ile gönülleri fetheden Hacı Bayram Veli, yaşadığı dönem boyunca insanlara alçakgönüllü ve hoşgörülü olmayı, çalışkan olmayı, sürekli üretmeyi ve paylaşmayı anlatmıştı.

Ahilik kültürünün de temsilcilerinden olan Hacı Bayram Veli, 1430 yılında ebedi aleme göçtü ve bugün de aynı yerde bulunan türbesine defnedildi.

Türbenin en ilginç yanı ise bir yanının cami, bir yanının ise Roma döneminden kalma pagan inancına sahip Agustus Tapınağı olması.

Hacı Bayram Veli, daha önce dergahının bulunduğu bu yerdeki tapınağı yıktırmak bir yana zarar bile vermeyerek, tüm inançlardan insanlara saygı ve hoşgörüsünü ortaya koymuştu.

[Müzede Hacı Bayram Veli’ye ait eşyalar da yer alıyor.]

En kalabalık ziyaret noktalarından Sadece Ankara’dan değil, Türkiye’nin dört bir yanından halen Hacı Bayram Veli türbesini ziyaret için binlerce kişi geliyor.

Osmanlı döneminde padişahlar tarafından saygı ve hürmet gösterilen yer, Türkiye Cumhuriyeti’nin de ilk tohumlarının atıldığı adres oldu çünkü Mustafa Kemal Atatürk ve ilk meclis için seçilen vekiller, burada kılınan Cuma namazı sonrasında ilk Büyük Millet Meclisi’ni açarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattılar.

Kırmızı tuğla örülü mimarisi ile dikkat çeken cami ve türbe, yerli yabancı turistlerin de mutlaka uğradıkları yerler arasında bulunurken, Jülyen Sütunu, Roma Hamamı, Roma Tiyatrosu gibi birçok tarihi eserle aynı bölgede bulunuyor. Evlilik ve sünnet gibi törenler öncesinde birçok Ankaralı burayı ziyaret ediyor.

[Müzede Hacı Bayram Veli’ye ait eşyalar da yer alıyor.]

Artık müzesi var

Bu ilgiye rağmen, Hacı Bayram Veli’ye ve yaşadığı 1300-1400’lü yıllara ait eserler, Etnografya Müzesi’nde sergileniyordu. Altındağ Belediyesi ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliği ile bir müze kurulması gündeme geldi ve hazırlıklar tamamlandı.

Hamamarkası semtinde, türbeye yakın bir noktada, restore edilmiş eski bir Ankara konağında Hacı Bayram Veli Müzesi oluşturuldu. Müzede Hacı Bayram Veli’ye ait eşyalar da yer alıyor.

[Altındağ Belediye Başkanı Balcı: Bunun verdiği his, kelimelerle anlatılamaz]

Altındağ Belediye Başkanı Balcı: Ecdadımızın yadigarına sahip çıkıyoruz

Tarihi Ankara’yı bünyesinde bulunduran Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, şehirde çok fazla tarihi ve arkeolojik ziyaret alanı bulunduğunu belirterek, bunların çoğunun da Altındağ’da olduğunu söyledi.

Hacı Bayram Veli Cami ve Türbesi’nin de Altındağ’da olduğunu kaydeden Balcı, müze konusunda ise şunları söylüyor:

"Zaten tarihi ve arkeolojik zenginliklerle dolu Altındağ’a yeni bir müze kazandırmaktan öte bir hizmet yapmak istedik. Bu bizi çok mutlu ediyor çünkü ecdadımızın yadigarına sahip çıkıyoruz. Bunun verdiği his, kelimelerle anlatılamaz. Hacı Bayram Veli, Anadolu’nun her yerinde yüzyıllardır unutulmayan, çok sevilen bir düşünür ve mutasavvıf. Onun yaşamını ve Ahilik kültürünü müzede anlatmaya çalışacağız. Hacı Bayram Veli ile ilgili diğer çalışmalarımız da tamamladığında kentte önemli bir farkındalık oluşacağına inanıyoruz çünkü hepimiz Hacı Bayram Veli’yi anlamalı ve tanımalıyız."

Hırkalar, külahlar, sancak

Müzede sergilenecek eserler arasında iki tane boyundan geçmeli yün hırka, ​murakka hırka, önü açık hırka, ​keçe külah, ​Bayrami Tacı, Yedi Terkli Eşrefi Tacı, Himmetiye Terksiz Tacı, Bayramiye Tarikat Sancağı ve dönemin şairlerinin Hacı Bayram Veli üzerine yazdığı şiirlerin bulunduğu levhalar gibi eşyalar bulunuyor.

Eserlerin bakım ve yenilemesi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı, Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nda gerçekleştirildi.

[Müze birçok nadide eserle dolu.]

Müze 500 metrekarelik bir alanda 4 ana bölümden oluşuyor

Hacı Bayram Veli Müzesi, 500 metrekarelik bir alanı kapsıyor. En ilginç bölüm ise tarihte yolculuk yapar hissi verecek olan müzenin ikinci katı oldu. Müze, Ankara Salonu, Ahilik Salonu, Hacı Bayram Veli Salonu ve Bayramilik Salonu olarak adlandırılan 4 ana bölümden oluşuyor. Müzede Ahiler Döneminde Ankara’yı anlatan bölümler de bulunuyor.

Farklı dillerde hizmet

Müzeyi ziyaret edenler farklı dillerde hizmet alabiliyor. Çağdaş müzecilik teknoloji ile altyapısı hazırlanan müzede Türkçenin yanı sıra Arapça ve İngilizce hizmet almak da mümkün.

Müze ayrıca sergi ve seminer salonlarıyla toplantılara ve kültürel çalışmalara ev sahipliği yapacak.