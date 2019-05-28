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Yeşilçam klasikleri ve son yılların başarılı Türk filmleri Yunanistan’ın Selanik kentinde gösterime giriyor.

27-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk filmleri günlerine yoğun ilgi var.

Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan, "Selanik başkonsolosluğu olarak Türkiye ile Yunanistan arasındaki kültür alanındaki ilişkilerinin daha da geliştirilmesini ve halklar arasındaki etkileşimin daha da artmasını arzuluyoruz. Bu sebepten dolayı da kültürel faaliyetlere büyük önem veriyoruz" dedi.

Gelin, Anayurt Oteli, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, Pandora’nın Kutusu ve Sivas filmleri de gösterime giren 8 eser arasında.

İlki 2016’da gerçekleştirilen Türk filmleri günleri bu yıl Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu ve Selanik Film Festivali işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

Haber: Günay Duruel-Necat Ahmet

Kurgu: Gizem Yılmaz