Puslu 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
TRT Haber 21.11.2023 09:35

Şehit Aybüke öğretmenin hayatı TRT ortak yapımıyla 24 Kasım'da beyaz perdede

Batman'da 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatı, TRT ortak yapımıyla beyaz perdeye aktarıldı. İlk fragmanı yayımlanan “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filminin oyuncuları bu özel projede yer almalarının kendileri için de çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Hain terör örgütü onu ömrünün baharında hayattan kopardı. Aybüke Yalçın, henüz 22 yaşında, görevine yeni başlamış bir müzik öğretmeniydi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit oldu.

Film, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyonda olacak

Aybüke Yalçın'ın hayatı ve öğretmenlik azmi, TRT ortak yapımcılığında beyaz perdeye aktarıldı.

“Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” Filminin ilk fragmanı yayımlandı. Canlandırdıkları karakterleri anlatan oyuncular, bu özel projede yer almanın kendileri için de çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Yönetmenliğini Murat Onbul’un üstlendiği “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filmi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde vizyona girecek.

ETİKETLER
Aybüke Yalçın Terör Saldırısı TRT
Sıradaki Haber
"Yargı" dizisi Uluslararası Emmy Ödülü'ne layık görüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:10
Nakliye kamyonundaki çekyatta 13,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
10:06
Afyonkarahisar'daki tarihi Uzun Çarşı yarın açılacak
10:05
Borsa güne yükselişle başladı
10:01
Muş'ta 20 öğretmen ve 8 öğrenci Erasmus'la Avusturya'ya gidecek
09:57
Çıldır beyaza büründü
09:58
İsrail ordusu: Son 24 saatte Gazze'de 250 noktaya hava saldırısı düzenlendi
İstanbul'da yarım ay
İstanbul'da yarım ay
FOTO FOKUS
Şehit Aybüke öğretmenin hayatı TRT ortak yapımıyla 24 Kasım'da beyaz perdede
Şehit Aybüke öğretmenin hayatı TRT ortak yapımıyla 24 Kasım'da beyaz perdede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ