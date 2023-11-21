Şehit Aybüke öğretmenin hayatı TRT ortak yapımıyla 24 Kasım'da beyaz perdede

Hain terör örgütü onu ömrünün baharında hayattan kopardı. Aybüke Yalçın, henüz 22 yaşında, görevine yeni başlamış bir müzik öğretmeniydi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit oldu.

Film, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyonda olacak

Aybüke Yalçın'ın hayatı ve öğretmenlik azmi, TRT ortak yapımcılığında beyaz perdeye aktarıldı.

“Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” Filminin ilk fragmanı yayımlandı. Canlandırdıkları karakterleri anlatan oyuncular, bu özel projede yer almanın kendileri için de çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Yönetmenliğini Murat Onbul’un üstlendiği “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filmi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde vizyona girecek.