Sebastapolis Antik Kenti'nin hamam bölümü gün yüzüne çıkarıldı

Tokat Sulusaray'da binlerce yıllık tarihe sahip Sebastapolis Antik Kenti'nin hamam bölümü ortaya çıkarıldı.

Müze Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) iş birliği ile antik kentin gün yüzüne çıkarılması için yürütülen çalışmalar hamam bölgesinde devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Şengül Dilek Ful, Sebastapolis Antik Kenti'nde yapılan bu yılki kazı çalışmalarının 28 kişilik ekiple sürdüğünü söyledi.

Kazı çalışmalarının 5 yıldır aralıksız devam ettiğini anlatan Ful, "Bu sene kazıdaki 6'ncı senemiz. Her sene 2 ay kadar kazı çalışmaları yapıyorduk. Bu sene kazı çalışmalarımız 28 günde bitecek. Bu ay içinde ise kazı çalışmalarımızın bu yılki etabı bitecek" dedi.

"Hamamın tamamı ortaya çıkmış durumda"

Kazı çalışmalarında antik kentin hamam bölümünün ortaya çıkarıldığından bahseden Ful, şunları söyledi:

"Antik kentin hamamının bütün planı çıkarılmış durumda. Hamamın doğu ve güney kesimlerinde çalışmalarımızı başlattık. Hamamın tamamı ortaya çıkmış durumda. Açmalardaki kazıları da tamamladığımızda bunu daha iyi anlayabileceğiz."

Ful, kazı çalışmalarına dünyanın da ilgisi olduğunu vurgulayarak, daha önce Prens Charles'ın antik kenti iki kez ziyaret ettiğini hatırlattı.

Hedefimiz şehrin tümünü ortaya çıkarmak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır ise, Türkiye'nin arkeolojik zenginliği ve Roma ve Bizans dönemlerinin önemli bir şehir kalıntısı Sebastapolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Kazılarla ilgili kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Çakır, "Burada kazı çalışmaları uzun yıllar devam edecek. Antik kentte hamam ve kilise bölgelerinde kazı çalışmaları yapılıyor. Bizim hedefimiz şehrin tamamını ortaya çıkarmak. Daha anıtsal yapıları ortaya çıkarmak. Bu yapıları sergilemek" dedi.

Sebastapolis Antik Kenti

Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen antik kentin bazı kaynaklarda M.Ö 1. yüzyılda kurulduğu söyleniyor.

Antik kent, Roma İmparatoru Traianus zamanında M.S. 98-117 yıllarında Pontus Galatius ve Polemoniacus eyaletlerinden ayrılarak, Kapadoia eyaletine dahil edildi.

Antik kent, o dönem geçiş yolları üzerinde bulunması ve günümüzde de kullanılan termal kaynakları sayesinde 2 bin yıl kadar önce Karadeniz'in en büyük 5 şehrinden biriydi.

Döneminde çok az şehrin sahip olduğu, zenginliğin göstergesi olarak para basma yetkisi bulunan Sebastapolis'in büyük savaşlar, yıkımlar, afetler ve geçiş yollarının değişmesi sonucu eski önemini kaybettiği, zamanla da unutulduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA