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Kültür-Sanat
AA 05.01.2024 14:10

"Sanatçı Tanıtma Kartı" başvuruları 29 Şubat'a kadar yapılabilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarını tespit ederek kayıt altına aldığı "Sanatçı Tanıtma Kartı" başvuruları, 29 Şubat'a kadar devam edecek.

"Sanatçı Tanıtma Kartı" başvuruları 29 Şubat'a kadar yapılabilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 başvuruları, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 2 Ocak'tan itibaren kabul edilmeye başlandı.

Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kaydedilmek isteyen geleneksel el sanatları ustaları, başvurularını çevrim içi olarak "https://vatandas.ktb.gov.tr" adresinden yapabilecek.

6 bin 339 ustaya kart verildi

Türkiye'nin kültürel zenginliklerini koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonu doğrultusunda yapılan uygulamayla, bugüne kadar 6 bin 339 ustaya "Sanatçı Tanıtma Kartı" verildi.

Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler, "https://aregem.ktb.gov.tr/TR-93482/sanatci-tanitma-karti.html" adresinde yer alıyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı
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