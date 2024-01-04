Elvis Presley, hologram konserle hayranları ile buluşacak

Layered Reality Şirketi, 1977’de hayatını kaybeden Elvis Presley’in 2024’ün Kasım ayında hologram yapılacak olan bir konserle seyirciyle buluşacağını açıkladı. ‘Elvis Evolution’ isimli konserin, ilk olarak Londra’da sahneleneceği ve konser için açılan web sitesinde bulunan bekleme listesine kayıt yaptırarak bilet ayırtma işleminin yapılabildiği duyuruldu.

"Gerçek boyutlu dijital bir Elvis Presley hayranları ile buluşacak"

Şirket tarafından Elvis Evolution ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Gösteri, Elvis'i canlı izlemenin sismik etkisini yepyeni bir hayran kuşağı için yeniden yaratacak, gerçeklik ve fantezi arasındaki çizgileri bulanıklaştıracak bir konser deneyimiyle zirveye ulaşacak. Gerçek boyutlu dijital bir Elvis, en ikonik şarkılarını ve hareketlerini ilk kez bir Birleşik Krallık sahnesinde paylaşacak. Tüm bunlar Layered Reality'nin teknoloji, artırılmış gerçeklik, tiyatro, projeksiyon ve çoklu duyusal efektlerden oluşan benzersiz karışımı sayesinde gerçekleşecek” ifadeleri kullanıldı.

Elvis ilk hologram konser değil

İsveçli müzik grubu ABBA, 2022’de İngiltere’de kendileri için özel olarak kurulan arenada gençlik görüntülerini içeren hologramlarıyla konser vermişti. ABBA Arena isimli sahnede, Salı ve Çarşamba hariç her gün hologram ‘ABBA Voyage’ konserleri gerçekleşiyor.