Duman 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 27.02.2025 11:38

Ramazanın ilk günü 12 vakıf eseri yeniden ibadete açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, yürüttüğü restorasyon çalışmaları kapsamında 12 vakıf eserini daha yeniden ibadet ve ziyarete açacak.

Ramazanın ilk günü 12 vakıf eseri yeniden ibadete açılacak

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay Nardüzü, Kilis Kürtler, İzmir Selçuk İsa Bey, Üsküdar Silahtar Abdurrahman Ağa, Gaziantep Ayşe Bacı, Tekke, Nizip Yeni, Kahramanmaraş Afşin Pınar Önü, Muğla Yatağan Nebiköy, Şanlıurfa Eski Sefalı ve Hüseyin Paşa camileri ile Gaziantep Ökkeşiye İmareti'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Eserler, ramazanın ilk gününden itibaren vatandaşlara açılacak.

Ramazanın ilk günü 12 vakıf eseri yeniden ibadete açılacak

"Deprem bölgesine çok daha fazla özen gösterdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, geçmişte hayırseverlerin fedakarlıklarıyla bugünlere ulaşan vakıf eserlerini korumanın, zamana yenilerek tahrip olanları da ihya etmenin öncelikli vazifeleri olduğunu belirtti.

Ramazanın ilk günü 12 vakıf eseri yeniden ibadete açılacak

Aksu, bu kapsamda onarım, restorasyon ve ihya çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı.

Söz konusu 12 eserin restorasyonunun, yurt dışı da dahil yaptıkları çalışmaların bir bölümü olduğunu aktaran Aksu, şunları kaydetti:

"Asrın felaketi sonrası ise deprem bölgesine çok daha fazla özen gösterdik. Böylesi vakıf eserlerin aslına uygun restore edilmesi, hem tarihimize duyduğumuz saygının bir göstergesi hem de gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirastır. Tüm bölgelerimizde ramazanın ilk günü açacağımız eserlerin yanı sıra Kadir Gecesi'nde ve inşallah Ramazan Bayramı'nda da ibadete açacağımız eserlerimiz olacak."

ETİKETLER
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Restorasyon Ramazan Ayı
Sıradaki Haber
AKM'de ramazana özel etkinlikler düzenlenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:59
MSB kaynakları: MSB'yi hedef alan açıklamalar kabul edilemez, yasal haklar kullanılacaktır
11:52
Türkiye, Ay hamlesi diğer ülkelerin de dikkatini çekiyor
11:42
Dövizle askerlikten geçen yıl 7 bin 885 yükümlü yararlandı
11:24
TÜBİTAK girişimci adaylarına 900 bin lira yatırım desteği sağlayacak
11:24
Ramazanın ilk günü en uzun ve en kısa oruç arasında 2 dakika olacak
11:20
TÜBİTAK, KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik araştırma projelerini destekleyecek
Gazzeli çocuklar çadırda Kuran-ı Kerim ezber yapıyor
Gazzeli çocuklar çadırda Kuran-ı Kerim ezber yapıyor
FOTO FOKUS
Kilauea Yanardağı lav püskürttü
Kilauea Yanardağı lav püskürttü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ