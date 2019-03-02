Rafadan Tayfa bir kez daha gönülleri fethetti. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi onların şarkılarıyla hareketlendi.

Sevimli kahramanlar, İstanbul'daki Uluslararası Avrasya Kitap Festivali'nde hayranlarıyla buluştu. Rafadan Tayfa kahramanlarının imza gününe ilgi büyüktü.

Önce mini bir tiyatro gösterisi yaptılar. Hikayeleriyle bir kez daha çocukları kahkahaya boğdular. Daha sonra sevilen şarkılarını çocuklarla birlikte seslendirdiler. Anne babalar da Rafadan Tayfa ekibine eşlik etti.

Merakla beklenen Rafadan Tayfa'nın yeni bölümleri yakında TRT Çocuk ekranlarında olacak.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Necmi Hastürk