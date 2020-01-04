Bursa'da düzenlenecek gösteride çocuklar, Rafadan Tayfa’nın 6 karakteriyle birlikte şarkılar söyleyecek, sonrasında imza günü etkinliğiyle eğlence hız kesmeden devam edecek.

Göbeklitepe’yi keşfederek yaptıkları kazılarla yolculuklarını fantastik bir maceraya dönüştüren Rafadan Tayfa ekibi, 5 Ocak Pazar günü saat 13.00, 15.00 ve 17.00 seanslarında Sur Yapı Marka AVM'de minik izleyicileriyle buluşacak.

Etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

Kaynak: AA