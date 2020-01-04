Kültür Sanat
Rafadan Tayfa karakterleri minik izleyicilerle buluşacak04 Ocak 2020 Cumartesi 10:56 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 11:26
Tüm zamanların en başarılı gişe başlangıcını yapan animasyon filmi Rafadan Tayfa Göbeklitepe'nin karakterleri, Bursa'daki avmde sahne alacak.
Bursa'da düzenlenecek gösteride çocuklar, Rafadan Tayfa’nın 6 karakteriyle birlikte şarkılar söyleyecek, sonrasında imza günü etkinliğiyle eğlence hız kesmeden devam edecek.
Göbeklitepe’yi keşfederek yaptıkları kazılarla yolculuklarını fantastik bir maceraya dönüştüren Rafadan Tayfa ekibi, 5 Ocak Pazar günü saat 13.00, 15.00 ve 17.00 seanslarında Sur Yapı Marka AVM'de minik izleyicileriyle buluşacak.
Etkinliğe katılım ücretsiz olacak.
Kaynak: AA