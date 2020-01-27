TRT Çocuk'un çizgi film serisinin ikinci sinema filmi Rafadan Tayfa Göbeklitepe gişedeki başarısını sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftayı tüm zamanların animasyon rekorunu kırarak geride bırakan Rafadan Tayfa Göbeklitepe, üst üste beşinci hafta sonunda da gişenin zirvesinde yer aldı.

Seyirci sayısı 3 milyona yaklaştı

Tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmi rekorunu her geçen gün daha da ileriye taşıyan film, şu ana kadar 2 milyon 883 bin 563 seyirci tarafından izlendi.

Göbeklitepe ilk kez bir animasyon filmiyle anlatılıyor

Animasyon ve macera türündeki çizgi film, "Rafadan Tayfa" ekibinin Göbeklitepe'de yaşadığı gizem dolu maceraları konu alıyor. Filmin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan. Senaristliğini Ozan Çivit'in yaptığı filmde, Göbeklitepe dünyada ilk kez bir animasyon filmiyle anlatılıyor.