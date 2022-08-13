Genç bir sporcunun basketbol tutkusunun anlatıldığı 'Pota' filmi, beyaz perdede izleyiciyle buluştu.

TRT ortak yapımı filmin galası İstanbul Atlas Sineması’nda yapıldı. Filmde, sosyal sınıf farklılıkları bir gencin basketbol oynayabilmek için gösterdiği çabayla anlatılıyor.

Senaristliğini ve yönetmenliğin Ahmet Toklu’nun üstlendiği filmin yapımcısı ise Halil Kardaş.

Yönetmen Ahmet Toklu, "Basketbol gibi bir spor üzerinden dünyanın farklı yerlerindeki insanların, farklı dilleri farklı inançları ya da farklı görüşleri olsa da herkesin ortak noktasında buluşabileceği bir hikaye anlatmaya çalıştım" diyor.

"Pota", İspanya'da düzenlenen 21. Cerdanya Film Festivali'nde en iyi film ödülü olan Sosyal Bakış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, "Çok büyük emek var tabi arkasında, tüm ekibe emekleri için teşekkür ediyoruz. Sonuçta bu basketbolla ilgili bir film Türkiye'de ilk kez yapılan bir film basketbol ile ilgili. Benim çocukluğumda da basketbol ile ilgili beyaz gölge dizisi vardı hakikaten basketbola büyük ilgi uyandırdı bu dizi, inşallah gençlere örnek olur, buradan yeni hikayeler yaratılır" açıklamasını yaptı.