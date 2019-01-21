Son yıllarda Türk yapımı diziler, sınırları aşarak yurt dışında da büyük ilgi görmeye başladı.

Payitaht Abdülhamid de yurt dışında, TRT'nin TV ve internet yayınının yanı sıra farklı mecralar üzerinde de en çok izlenen yapımlar arasında.

Dizinin yönetmeni Emre Konuk, yurt dışında gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirerek, "Biz tabii çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz ve cuma günü de yayını izliyoruz. Dünyada neler oluyor, çok fikrimiz olmuyor. Oyuncularımız yurt dışına gittiğinde, onlara gösterilen ilgi ve bize gelen mesajlardan anlıyoruz ki sadece bu ülke topraklarında değil, bütün dünyaya yayılmış ve ses getirmiş bir iş yapmışız. Gurur duyuyoruz tabii" ifadelerini kullandı.

Çekimlerin gayet keyifli geçtiğini belirten Konuk, şu bilgileri verdi:

"Hava şartları biraz zorlaştı. Platoda olduğumuz için diğer setlere göre daha da iyiyiz diyebilirim. Payitaht, dizi tarihi için bence önemli bir proje. Çok önemli bir zatın hayatını anlatıyoruz. Sultan Albülhamid, Osmanlı döneminin en önemli padişahlarından birisi. Çok çetin bir dönem, Osmanlı'nın son dönemleri. 33 yıl (Osmanlı devletinin) yıkılmasını ertelemiş ve belki de bugünkü Türkiye'nin temellerini atmış bir sultan. Dolayısıyla çekmekten keyif aldığım bir iş. Tabii ki tarihi dizilerden öğrenemiyoruz ama bu tip dizilerin okuma alışkanlığını yeniden kazandırması, tarihe merakı artırması, amacımıza ulaştığımızı gösteriyor."

"İkinci evimiz gibi oldu burası"

Dizinin başrol oyuncusu Bülent İnal ise, son olarak Katar'ın başkenti Doha'daki bir film festivaline gittiklerini söyleyerek, "Çok güzel tepkiler vardı. Biz Payitaht Abdülhamid dizisinin oralarda (Doha) da bu kadar izlendiğinin farkında değildik. Orada, Youtube ya da sosyal medya üzerinden aynı gün, anında çevrilip yayınlanıyormuş. Büyük bir sevgiyle karşıladılar bizi. Farklı Arap ülkelerinden de aynı sevgiyi görüyoruz, sosyal medya üzerinden. Abdülhamid hayranlığı, sevgisi ve dizinin hayranları gün geçtikçe çoğalıyor. Biz aynı şekilde, aynı ciddiyetle ve aynı sevgiyle işimizi yapmaya devam ediyoruz. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.

İnal, dizinin aynı şekilde bütün hızıyla devam ettiğini belirterek, "Keyifli gidiyor. Artık bir aile gibi olduk. İkinci evimiz gibi oldu burası. Her gün buradayız" değerlendirmesini yaptı.

"Kendi neslimize gerçek tarihini anlatıyoruz"

"Tahsin Paşa"yı canlandıran oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu da Payitaht Abdülhamid'in sıradan bir dizi olmadığını ve popüler kültüre uygun bir iş yapmadıklarını anlattı.

Yenişehirlioğlu, çok yoğun çalıştıklarına işaret ederek, "Her geçen gün, Payitaht Abdülhamid dizisinin Türkiye sınırlarını aşıyor olması ve bütün dünyada çok ciddi bir ilgiyle karşılanması, aktörler ve yapımcılar olarak taşın altına elini koyan herkes açısından ciddi manada bizi kamçılıyor" dedi.

Bütün dünyaya seslendiklerini sözlerine ekleyen Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti:

"Büyük Osmanlı Devleti'nin temas kurduğu bütün coğrafyalarda, bütün engellemelere rağmen çok ciddi oranda izlendiğimizi biliyoruz. Aslında bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Dünün küresel güçlerinin ve sömürü düzencilerinin kimler olduğunu, bugüne dair uzantılarının ne olduğunu, aslında devlet ve şahıs bazında değişiklikler arz etse de felsefesinin aynen devam ettiğini anlatmamız açısından çok önemli bir dizi. Benim bir yazar olarak da iddiam şu, tarihini bilmeyen, tarih şuurunu kavramamış ve bunu içselleştirmemiş bir neslin, geleceğini var etmesi mümkün değildir.

Türkiye, yıllarca bize empoze edilen tarih üzerinden okumalar yaptı. Arap dünyası, İngilizlerin onlara yüklediği tarih algısıyla bizi algılamaya çalıştı. Ama bizim bu coğrafyalarda şimdi kurduğumuz irtibatlar gösteriyor ki biz aslında kendi tarihimizi, kendi insanımızı, kültür, din ve tarih birlikteliğimiz olan coğrafyalara ulaştırıyoruz. En önemlisi kendi neslimize gerçek tarihini anlatıyoruz. Yıllarca karalanan, çok önemli bir şahsiyetin aslında ne yapmak istediğini, derdinin ne olduğunu, bütün İslam coğrafyasına nasıl dertlendiğini, mazlumun yanında nasıl yer aldığını, iç ve dış mihraklarla nasıl mücadele ettiğini anlatıyoruz."

Bahadır Yenişehirlioğlu, dizide bugüne dair de çok şey söylediklerini vurgulayarak, "Belki bugüne dair bir dizi yapmıyormuşuz gibi algılanıyor olabilir. Oysa ki öyle değil. Dün yaşananlarla bugün yaşananlar zaten örtüşüyor. Biz bir tarih bilinci ortaya koyuyoruz. Sinematografisi, senaryosu, çekim kalitesi güçlü bir dizi filmle, neslimize yeniden kendi tarihini öğretiyoruz. Bunun bir parçası olmak ve bunun içinde sevilen, güvenilen, sırtın dayanabildiği bir karakteri yorumluyor olmak benim için de mutluluk verici" dedi.

Yenişehirlioğlu, üçüncü sezonda da durmaksızın devam ettiklerini aktararak, "Böyle giderse 4. sezonu da görecek gibi görünüyoruz" diye konuştu.

"Günümüze de ayna tutuyor"

Mısır Hidivi Fuat'ı canlandıran Hakan Yufkacıgil ise, dizide her geçen hafta heyecanın biraz daha arttığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncu olarak, benim için çok güzel gidiyor. İzleyicilerle interaktif iletişimde bulunuyoruz. Onların yorumları da çok güzel. Bizi çok destekliyorlar. Ben projede kötü bir karakteri oynuyorum ve bunları araştırarak oynuyorum. Bu ulus gerçekten çok zor zamanlar geçirmiş, zor dönemler atlatmış ve sürekli kuyu kazanlarla, hainlerle uğraşmış. Payitaht'ın böyle bir misyonu yok ama bunları dışarıdan görüyoruz. Şu anda günümüze de ayna tuttuğunu düşünüyorum. Dizimiz çok güzel gidiyor. Çok keyif alarak çalışıyoruz hepimiz."

Yufkacıgil, yurt dışında gösterilen ilgiye de işaret etti ve "Aklın yolu birdir. Yurt dışından inanılmaz destek görüyoruz. Demek ki insanlar etkileniyor" şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Payitaht Abdülhamid dizisi, cuma akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

Kaynak: AA