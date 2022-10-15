Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan, hastanede tedavi görüyordu.

Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, 59 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Beylerbeyi'nde 2 Kasım 1962'de doğan Billur Kalkavan, liseyi Amerika'da tamamladıktan sonra UCLA Üniversitesinden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğa hayat verdi.

1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 senesinde ise reklam projesinde yer aldı. 2011 yılında HTV kanalında bir program yaptı.

2012'de ise TV8'de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı.