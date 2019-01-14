Terörle mücadelede şehit olan 257 Osmaniyeli'nin hatırasını yaşatmak için öğrenciler ve öğretmenler tarafından "Şehit portreleri" isimli bir proje hazırlandı.

Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında şehitlerin ailelerinden alınan birer portre fotoğrafının yağlı boya resmi çizilmeye başlandı.

Yoğun bir şekilde çizimi devam eden resimler tamamlandığında sergilenecek. Sergiden sonra da tablolar, çizen öğrenciler tarafından şehit ailelerine hediye edilecek.

Çalışma 3 etapta tamamlanacak

Resim öğretmeni Mehmet Akçadağ, hazırlanan projenin okuldaki tüm öğretmenlerin ortak fikri olduğunu söyledi.

Osmaniye'nin en fazla şehit veren illerin başında geldiğini hatırlatan Akçadağ, "Osmaniye şehitler diyarı, 257 şehidimiz var. Onlara vefa göstermek adına resim öğretmeni ve öğrenciler olarak bir şeyler yapmak istedik ve şehitlerimizin portrelerini çizmeye karar verdik" dedi.

Projeyi 3 etaba ayırdıklarını ve 2 yıllık bir dönemde portreleri bitirmeyi hedeflediklerini belirten Akçadağ, şunları anlattı:

"İlk etapta Osmaniye merkez ve Toprakkaleli şehitlerimizi resmedeceğiz. 96 şehidimiz var bu bölgede. Önümüzdeki yıl Kadirli ve Sumbas, daha sonra ise Düziçi, Bahçe ve Hasanbeylili şehitlerimizi resmedeceğiz. Öğrencilerimiz sadece şehidimizi resmetmiyor, onunla ilgili araştırma yapıyor, hayatıyla ilgili bilgi sahibi oluyor. Onun nerede şehit olduğu, ailesinin kim olduğu gibi konuları araştırıyor, öğreniyor. Bu sayede öğrencilerimizin aklından o şehitlerimiz asla gitmeyecek ve yer edinecek."

"Şu an okuyabiliyorsak onlar sayesinde"

Öğrencilerden Mustafa Asım Kavak, böyle bir projede yer almaktan gurur duyduğunu belirterek, "Şu an okuyabiliyorsak onlar sayesinde. Onlar, bu ülke ayakta kalsın diye şehit oldular" dedi.

Projeyi duyduğunda heyecanlandığından bahseden Kavak, resmettikleri tabloları şehitlerin ailelerine hediye etmenin ise ayrı bir mutluluk olacağını söyledi.

Kaynak: AA