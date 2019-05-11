İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün yapım sürecinin anlatıldığı Teknoloji Müzesi'ne her geçen gün turistlerin ilgisi artıyor.

350 metrekare alana kurulan teknoloji müzesinde, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan Osmangazi Köprüsü'nün benzer bir maketi yer alıyor.

İzmit Körfezi'nin "gerdanlığı" olarak nitelendirilen köprünün inşaat sürecinde kullanılan malzemelerin sergilendiği müzede, montaj aşamaları, görüntüler eşliğinde anlatılıyor.

Ziyaretçiler, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun İzmit Körfezi'nin iki yakasındaki Yalova ve Kocaeli'yi birleştiren köprüde, saatte 400 kilometre hıza ulaştığı sürüşe ait görüntüleri de izleyebiliyor.

Japon turistlerden ilgi büyük

Yapımı sırasında kedi yolu olarak bilinen halatın kopması üzerine kendisini sorumlu tutarak intihar eden Japon mühendis Kishi Ryoichi'nin kişisel eşyalarının da bulunduğu müzeye, özellikle Japon turistler ilgi gösteriyor.

Yaklaşık 3 yıl önce hizmete açılan müze, yerli turistlerin yanı sıra Japonya, Güney Kore, Arabistan, Danimarka, İsviçre, Hindistan, Endonezya, Yunanistan, İran ve Hollanda'dan gelen ziyaretçileri ağırladı.

"Sıra dışı bir yer olmuş"

Antalya'da oturan Nuri Turhan İstanbul'a iş ziyareti için geldiğini belirterek, "Köprüyü kullanıyoruz. Köprü çıkışında bugün yine durduk. Oğlumla beraber geldik. Gezerken, müzeyi fark ettik. Enteresan geldi gerçekten. Hele Japon mühendisin hikayesini bir daha okuyunca, insan etkileniyor ve duygulanıyor. Gazeteden okumuştum ama içeriğini tam bilmiyordum. Dolayısıyla öğrendim. Hakikaten etkilendim. Başlangıcından sonuna kadar, bir sürü materyalleri de koymuşlar. Çok güzel, çok enteresan, çok sıra dışı bir yer olmuş" dedi.

Kaynak: AA