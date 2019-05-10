Kültür ve Turizm Bakanlığı, okul öncesine yönelik yeni ve özgün masallar üretilmesine katkıda bulunmak için Türkiye genelinde masal yarışmaları düzenliyor ve sözlü anlatı geleneğini yaşatıyor.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün Türk masal külliyatı hazırlama çalışmalarında, halk kültürü alan araştırmacıları 38 ilde saha araştırmaları yaptı ve 278 masal derledi.

Bakanlığın Halk Kültür Bilgi ve Belge Merkezinde kayıt altına alınan 143 yazılı belgede 435 adet, 41 ses bandında ise 71 adet masal bulunuyor.

Türk masal geleneğinin yaşatılması ve çocuklarla buluşturulmasını sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından geçen hafta sonu Türk Masal Külliyatı Çalıştayı düzenlendi.

"Masallar hayal gücüne tanınan özgürlük"

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, masalların, evrensel mesajlarının yanı sıra milli değerler, gelenek, görenek, inançlar, yaşam tarzı ve coğrafi unsurlarla toplumların geçmişle gelecek arasında bağ kurmasını sağladığını belirtti.

Masalları "hayal gücüne tanınan özgürlük" olarak nitelendiren İbiş, "Masalları korumak ve yaşatmak adına, büyük bir titizlikle öncülüğünü yaptığımız bu çalışma sonucunda oldukça köklü bir masal külliyatı ortaya çıkarılacak" dedi.

Kaynak: AA