Türk İslam Eserleri Müzesi, Sultanahmet Meydanı'nda yüzyıllardır varlığını sürdüren tarihi bir yapı.

Bu müze ramazan ayı boyunca sabah 9'dan gece 01.30'a kadar ziyaretçiye açık olacak.

1500'lü yıllara ait bu yapının içerisinde Türk ve İslam sanatının en nadide eserleri sergileniyor ve her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

18 bin 298 tarihi eser bulunuyor

Barındırdığı objelerle yüzyıllar öncesine yolculuk yaptıran müzede, el yazması eserlerin sergilendiği bir alan da mevcut. Bu alanda, hiçbir koleksiyonda rastlanmayacak nitelikte eserler var.

Mukaddes Emanetler bölümü ise en çok ilgi gören alanlarından biri. Hazreti Muhammed'in Kadem-i Saadet olarak tanınan ayak izi ve Sakal-ı Şerif olarak bilinen sakal telleri bu bölümde bulunuyor. Bölümde ayrıca, maden, cam ve seramik eserler de yer alıyor.

Türk İslam Eserleri Müzesi, sergi halı, ahşap, taş, ve etnografya bölümleriyle de büyük ilgi görüyor. Müzede koleksiyon, ferman, berat, vakfiye gibi benzersiz belgeler de bulunuyor. 18 bin 298 tarihi eser bulunan müze, bilim dünyasına da ışık tutuyor.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Sefa Bakış