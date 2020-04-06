Vincent Van Gogh, Edouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Auguste Rodin, Camille Claudel ve daha niceleri... Resim ve heykel sanatının ünlü isimleri, Paris’teki Orsay Müzesinde bir arada yer alıyor. Müze kapılarını açtığı 1986 yılından bu yana sanatseverlerden büyük ilgi görüyor.

Orsay Müzesi 1898’de inşa edilen bir tren garında kuruldu. Seine Nehri kıyısındaki müzede ağırlıklı olarak Fransız sanatçıların eserleri dikkat çekiyor. Fransız sanatçıların yanı sıra başka Avrupa ülkelerinden isimler de müze koleksiyonunda yer alıyor. Öyle ki Orsay’ın zengin envanterine 2 bini aşkın resim ve 600’den fazla heykel kayıtlı. Bu eserlerin Avrupa sanatının doruğundaki isimlere ait olması Orsay Müzesini özel kılıyor.

Orsay Müzesi de dünyanın başka önemli müzeleri gibi koronavirüs nedeniyle kapılarını geçici olarak kapattı. Ancak dijital ortamda müze hep açık... Müzeyi sanal ortamda ziyaret etmek için www.musee-orsay.fr adresini tıklamak yetiyor. Ayrıca Google Arts&Culture üzerinden de Orsay Müzesinin koridorlarında dijital bir geziye çıkılabiliyor.

