Sanatçı Orhan Gencebay, kültür turizmine destek amacıyla düzenlenen UNESCO Photo Safari projesine destek verdi. Gencebay, Tarihi Yarımada'da bulunan Balat semtinde fotoğraf çekimi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları üyesi olan Orhan Gencebay, etkinlik öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"Burada korunması gereken haklar var"

Konuşmasında Türkiye'deki kültür hazinesine dikkat çeken Gencebay, "Burada korunması gereken haklar var, maddi ve manevi olarak. Bu çalışmaları yapan insanlarımızın maddi ve manevi haklarını korumamız lazım ki onları buraya daha rahat davet edelim, teşvik edelim, burada bulunsunlar. Bu toplantı da bu konuda birinci derecede önemlidir. Etkili bir toplantıdır" dedi.

"Bilim ve sanat iç içedir"

Bütün konuların kültür ve sanatla ilişkili olduğunu söyleyen Gencebay, "Sanat, kültürlerin bilimle iç içe geçerek gelişmişliğidir. Bilim ve sanat iç içedir. Sanat en büyük kavramdır, zirvedir, gelişmişliktir" açıklamasını yaptı.

Foto Safari projesi

Foto Safari projesi kapsamında Türkiye'de bulunan 17 kültürel miras gezilecek ve fotoğrafları çekilecek.

Proje, 2022 yılının mayıs ayına kadar devam edecek.

