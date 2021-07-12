Türkiye'nin 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilen üçüncü önemli eseri olan Nemrut Dağı, yeni normalleşme süreciyle ziyaretçi akınına uğradı.

Adıyaman'a gelen misafirler, Nemrut Dağı'na ulaşmak için dik yamaçtan yaklaşık 40 dakika süren 800 metrelik zorlu yürüyüşle dağın zirvesine ulaşıyor.

Zirveye ayağını attığı anda ziyaretçileri Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında tümülüs ve dev heykeller karşılıyor.

Ziyaretçi sayısında artış bekleniyor

Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Nemrut'ta bir yandan tarihi kalıntıları görme imkanı bulurken bir yandan da güneşin doğuşu ve batışı sırasındaki eşsiz manzaranın keyfini sürüyor.

Bölgeye son bir ayda 30 bin ziyaretçi geldi. Ziyaretçi sayısının yıl sonuna kadar daha da artması bekleniyor.