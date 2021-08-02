Oyuncu, yönetmen, seslendirmen...

Türk tiyatrosu ve sineması usta bir sanatçıya daha veda etti.

91 yaşında yaşamını yitiren Nedret Güvenç gözyaşları içinde uğurlandı.

Muhsin Ertuğrul'da tören düzenlendi

Nedret Güvenç için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlendi. Yakınları, taziyeleri kabul etti.

[Fotoğraf: AA]

Törende, Nedret Güvenç'in sanatçı kişiliğine dikkat çekildi.

Pek çok film ve tiyatro oyununda rol aldığı, ödüllere layık görüldüğü hatırlatıldı.

Cenazesi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nden alkışlarla uğurlandı.

[Fotoğraf: AA]

Sevenleri ve dostları yalnız bırakmadı

Güvenç için ikinci tören Teşvikiye Camii'ndeydi.

Aile üyelerinin yanı sıra dostları da onu yalnız bırakmadı.

Cenaze namazı öğleye müteakip kılındı.

Nedret Güvenç, namazın ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nedret Güvenç'in öz geçmişi

İzmir'de 5 Eylül 1930'da dünyaya gelen usta oyuncu, ilk ve ortaöğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarında şan ve piyano bölümlerini bitirdi.

İlk olarak İzmir Şehir Tiyatrosu'nda 1948'de "Kadınlar Terzihanesi" isimli oyunla sahneye çıkan Güvenç, İzmir Şehir Tiyatroları 1950 yılında kapatılınca İstanbul'a taşındı ve İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı.

Nedret Güvenç, 1950'de de "Yüzbaşı Tahsin" fil­miyle sinemaya adım attı. Sanat hayatı boyunca 300'den fazla filmde rol alan ünlü oyuncu, bir­çok yabancı filmin seslendirmesinde de çalıştı.

1959-1960 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosunda da konuk oyuncu olarak sahneye çıkan sanatçı, sonrasında tekrar İstanbul'a döndü. 1974'te "En Büyük Kumar", daha sonra "Bernarda Alba'nın Evi" oyununun yönetmenliğini üstlendi.

Güvenç, 1995'te İstanbul Şehir Tiyatrolarından emekli olduktan sonra "Tiyatro İstanbul" bünyesine katıldı. Sayısız tiyatro oyununda da başrol oynayan ve bu dalda pek çok ödül alan Güvenç'e 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Devlet Sanatçısı" unvanı verildi.

Ayrıca Türkiye'nin 2009 Dünya Tiyatro Günü bildirisini Nedret Güvenç yazdı.