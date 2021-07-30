Yurdun batısı ve güneyi alevlere teslim oldu. Türkiye'nin ciğerleri ile birlikte çok sayıda ev ve tarım alanı yandı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da hafta sonu düzenleyeceği konserleri erteledi.

CSO'nun bugün Ankara'daki, pazar günü ise Bodrum'daki "Latin Rüzgarları" konseri, Devlet Çoksesli Korosunun ise cumartesi günü başkentteki "Barok'tan Romantik Dönem'e düet, trio ve kuartetler" konseri planlanacak başka bir tarihte yapılacak.