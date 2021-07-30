Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
CSO ve Devlet Çoksesli Korosu'nun konserleri ertelendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) bugün ve pazar günü, Devlet Çoksesli Korosu'nun ise cumartesi günü gerçekleştireceği konserler, yaşanan orman yangınları nedeniyle ertelendi.
Yurdun batısı ve güneyi alevlere teslim oldu. Türkiye'nin ciğerleri ile birlikte çok sayıda ev ve tarım alanı yandı.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da hafta sonu düzenleyeceği konserleri erteledi.
CSO'nun bugün Ankara'daki, pazar günü ise Bodrum'daki "Latin Rüzgarları" konseri, Devlet Çoksesli Korosunun ise cumartesi günü başkentteki "Barok'tan Romantik Dönem'e düet, trio ve kuartetler" konseri planlanacak başka bir tarihte yapılacak.
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