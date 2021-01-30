Mudanya Belediyesinin, 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'ni açık hava müzesine dönüştürmek amacıyla projelendirdiği Myrleia Arkeoparkı Projesi için Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna yaptığı kamulaştırma talebi onaylandı.

İmar planında yeşil alan olarak belirlenen bölgenin arkeopark olarak hayata geçirilmesi için önemli bir adım daha atılmış oldu.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Helenistik ve Roma dönemlerine ait taşınmaz kültür varlıklarının bulunduğu bölgenin, arkeopark olarak hayata geçirilmesi için önemli bir adım daha atıldığını ifade etti.

"Geleceğe tarihi bir imza atalım"

Türkyılmaz, Mudanya'nın turizm potansiyelinin yapılacak olan çalışmayla artacağını söyledi:

"Yalnızca Bursa değil, tüm insanlığın değerlerinden biri olan Myrleia'yı geleceğe hep birlikte taşıyacağız. 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'ni açık hava müzesine dönüştürme çalışmalarına uzun süren çabalarımız ve kararlılığımız sonucunda başlıyoruz. Myrleia Antik Kenti'nin devamı olan ve Ömerbey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanı açık hava müzesine dönüştürüyoruz.

Mudanya'nın tarihini ziyaretçilerine tanıtacak bilgilendirme panoları, yürüyüş yolları, çocuklar için uygulama laboratuvarlarının bulunacağı uygulama projesi için heyecanlıyız. Tek bir amacımız var; bu değer yok olmasın. Geleceğe tarihi bir imza atalım. Destek veren, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum."

